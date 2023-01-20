إشكال في تول تخلله اطلاق نار... إليكم تفاصيل ما حصل

إشكال بين شبان لبنانيين وآخرين سوريين في تول تخلله اطلاق نار

وقع مساء اليوم إشكال بين شبان لبنانيين وآخرين سوريين في منطقة تول - النبطية وتخلله اطلاق نار.



وفي التفاصيل، فإن الإشكال حصل بين شبان من آل ض. من كفرصير يمكلون محلات تجارية في منطقة تول، وبين شبان سوريين على خلفية تجارية واتعاب مادية، تخلله اطلاق نار طال مكان سكن السوريين في شارع الصدر في تول، ما أدى الى إصابة والدة أحد السوريين من آل ط. بانهيار عصبي نقلت على اثره الى "مستشفى الشيخ راغب حرب"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وعملت دورية من الجيش على معالجة الإشكال وتوقيف بعض المتورطين وملاحقة آخرين تواروا عن الأنظار.