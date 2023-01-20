الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق ميس الجبل وقوة مشاة تجتاز السياج التقني في محلة الكروم - الشراقي

أطلق الجيش الإسرائيلي منذ قليل قنابل مضيئة فوق ميس الجبل.



كما اجتازت قوة مشاة تابعة لقوات العدو قوامها 20 جنديا السياج التقني في محلة الكروم - الشراقي خراج بلدة ميس الجبل - قضاء مرجعيون، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.