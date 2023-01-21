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يوزع ويروج المخدرات في العديد من مناطق بيروت... وشعبة المعلومات أوقفته في الأشرفية
أمن وقضاء
2023-01-21 | 04:22
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يوزع ويروج المخدرات في العديد من مناطق بيروت... وشعبة المعلومات أوقفته في الأشرفية
يوزع ويروج المخدرات في العديد من مناطق بيروت... وشعبة المعلومات أوقفته في الأشرفية
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط أحد الأشخاص بتوزيع وترويج المخدرات في العديد من مناطق محافظة بيروت.
وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: - م. ز. (مواليد عام 1993، سوري).
وبتاريخ 12-1-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الأشرفية على متن دراجة آلية دون لوحات، تم ضبطها.
وبتفتيشه والدراجة، عثرت على /20/ مظروفًا بداخلها مادة الباز كوكايين، /25/ حبة مخدرة لون أبيض ومبلغ مالي.
وبتفتيش منزله الكائن في محلة سليم سلام، تم ضبط ما يلي:
- /6/ علب بلاستيكية شفافة بداخلها مادة مخدرة جامدة ذات لون أبيض.
- /7/ علب بلاستيكية شفافة بداخلها بودرة بيضاء اللون.
- ساطور حديدي، علبة ورق لف، هاتف خليوي.
وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتوزيع وترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق بيروت وأنه يستحصل على المخدرات من أحد الأشخاص ويتقاضى مبالغ مالية لقاء إيصالها إلى الزبائن.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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شعبة المعلومات
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