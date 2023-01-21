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القبض على عصابة سرقة في كفررمان
أمن وقضاء
2023-01-21 | 10:11
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القبض على عصابة سرقة في كفررمان
ألقت شرطة بلدية كفررمان القبض على عصابة سرقة مؤلفة من سبعة اشخاص من التبعية السورية، يقومون بسرقة محال ومنازل عدة.
وتمكن عناصر شرطة البلدية من توقيف السارقين اثناء محاولتهم سرقة احد المحال، حيث اقتادتهم الى مبنى بلدية كفررمان وخضعوا للتحقيق تحت اشراف من رئيس بلدية كفررمان الحاج هيثم ابو زيد، ومن ثم جرى تسليمهم الى القوى الأمنية لمتابعة التحقيق معهم .
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