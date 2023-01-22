العثور على قنبلة داخل مجمع في ضهر العين - الكورة

عثر على قنبلة داخل مجمع جعارة وإيعالي في منطقة ضهر العين - الكورة مرمية على جانب الطريق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وضربت طوقًا أمنيًا حولها ومنعت المواطنين من الإقتراب.ويعمل الخبير العسكري في الجيش للكشف عليها وتفجيرها ومتابعة القضية لمعرفة ملابسات رميها.