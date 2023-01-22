في مداهمة الكنَيسة مطلوبون بسجلّات جرميّة حافلة

قتلى وجرحى في عملية عسكرية لملاحقة مطلوبين في بعلبك

في البقاع لا تتوقف مطاردة المطلوبين من قبل الجيش اللبناني.



صباح الاحد دهمت قوة من الجيش مزرعة لتصنيع المخدرات عائدة ل. م زعيتر في بلدة الكنيسة في بعلبك.



مع وصول الدورية حاول صاحب المزرعة ومعه ب. وس. زعيتر وشاب سوري مجهول الهوية، الهروب من الجيش بواسطة جيبين من نوع شيروكي.