السفير الألماني بعد لقائه وزير العدل: ننوّه بالتعاون الجيد من قبل القضاء اللبناني مع الوفد القضائي الأوروبي

وزير العدل: كيندل أبدى ارتياحه للتجاوب الكامل الذي حصل من قبل الهيئات المسؤولة بلبنان في مجال التعاون القضائي

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة سفير ألمانيا لدى لبنان أندرياس كيندل يرافقه القنصل الألماني في السفارة ماتياس فوغت حيث جرى عرض للشؤون القضائية والتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، كما تم التطرق الى مهمة الوفد القضائي الأوروبي الذي زار بيروت الأسبوع الماضي.



بعد اللقاء، أعلن الوزير الخوري أن "السفير كيندل أبدى ارتياحه للتجاوب الكامل الذي حصل من قبل الهيئات المسؤولة في لبنان في مجال التعاون القضائي ضمن الإتفاقية التي وقّع عليها لبنان حول مكافحة الفساد، مبدياً شكره لهذا التعاون".



بدوره، ردّ السفير كيندل على سؤال حول تقويمه لمهمة الوفد القضائي، فقال: "أحببت أن أشكر وزير العدل شخصياً على حسن التعاون الذي شهدناه الأسبوع الفائت، وهو تعاون قائم، ليس فقط خلال الأسبوعين المنصرمين، بل قبل ذلك أيضاً، كما أود أن أنوّه أيضاً بالتعاون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي عمل مع فريقه في النيابة العامة التمييزية، على تسهيل آلية التحقيقات وعمل فريق المحققين الأوروبيين الذين أتوا ليس فقط من ألمانيا، بل أيضاً من فرنسا واللوكسمبورغ، ونحن نشيد بالتعاون الجيد الذي لمسه فريق المحققين، وبالتالي نحن ممتنون لما قام به وزير العدل والمدعي العام التمييزي بشكل عام، أما في ما يتعلق بمسار التحقيقات التي أُجريت فلا يمكننا إعطاء أي تفصيل أو إجابة حوله لأنها التحقيقات لا تزال مستمرة، وبالتالي لا يمكن الدخول في التفاصيل عبر الإعلام، لكن ربما يمكن إعطاء المزيد من المعلومات لاحقاً".