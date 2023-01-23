ما جديد التحقيقات في إلقاء قنبلة على الـLBCI؟

التحقيقات الأمنية تتواصل في الاعتداء الذي تعرضت له الـLBCI

تتواصل التحقيقات الأمنية في الاعتداء الذي تعرضت له المؤسسة اللبنانية للإرسال ليل أمس بعد انفجارِ قنبلة أمام مبنى المحطة، وذلك لمعرفة من كان وراء هذه العملية.



وقد أشارت المعلومات الى ان من القى القنبلة رماها من خلف مبنى المحطّة من نقطة مرتفعة، لتنفجر في موقف السيارات بين ستوديوهات القناة.



وتُواصل مخابرات الجيش جمع الفيديوهات من كاميرات المراقبة المنتشرة حول المحطة، من الطريق العام في أدما نزولًا وصعودًا.



وقد تبيّن أن القنبلة التي رُميت كانت محشوّةً بكُرات حديديّة صغيرة، وهي التي ادت الى اصابة السيارات بأضرار.