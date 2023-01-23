وزير العدل أحال إلى مجلس القضاء الأعلى نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي في ملف المرفأ

وزير العدل أحال إلى مجلس القضاء الأعلى نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي في ملف المرفأ



أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بيانًا أشار فيه إلى أن وسائل الإعلام تتداول مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت.



وفي ضوء ما تضمنته تلك المقتطفات، أحال وزير العدل نسخة منها إلى مجلس القضاء الإعلى للإطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق.