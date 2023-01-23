اللواء إبراهيم: الإدعاء الذي قدمه القاضي البيطار لا يستدعي التعليق

قرر القاضي طارق بيطار الإدعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم اللواء عباس إبراهيم الذي أكد في تصريحات صحافية على هامش حفل تكريمي له بدعوة من مركز بيروت للأخبار أن الإدعاء الذي قدمه القاضي البيطار لا يستدعي التعليق.وأكد إبراهيم أنه لن يتحدث عن المثول أمام القضاء قبل تبلغه بالإستدعاء.