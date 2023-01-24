سرقت مصاغًا ذهبيًّا من أحد المنازل... ومفرزة استقصاء الجنوب توقفها

بتاريخ 11-01-2023، ادعى أحد الاشخاص في مدينة صيدا ضد مجهول بجرم سرقة مصاغ ذهبي مرصّع بالألماس زنة 120غ مع حقيبة يد نسائية من ماركة عالية الجودة من داخل منزله الكائن في المدينة بقيمة حوالي 10،000 دولار أميركي.



وعلى أثر ذلك وبنتيجة المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، كثّفت المفرزة جهودها الاستعلامية للتّوصل إلى معرفة الفاعل وتوقيفه بما أمكن من السرعة.



وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات، وفي خلال أقل من 24 ساعة، حامت الشبهات حول عاملة النظافة التي تعمل لدى المدّعي، وتأتي للقيام بالأعمال المنزليّة من وقت لآخر. بالتاريخ ذاته تم تحديد مكان تواجد المشتبه بها، وتم توقيفها، وهي المدعوة: س. ح. (مواليد عام ١٩٨٧، فلسطينية الجنسية)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتحقيق معها، وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت تورّطها بعملية السرقة، اعترفت بما نسب إليها، وبأنها خبأت المسروقات في منزلها داخل أحد المخيّمات. وبعد الدلالة على مكان المسروقات، تمّ ضبطها.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودعت الموقوفة مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقها.