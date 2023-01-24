ما جديد قضية انفجار المرفأ؟

بعدما استأنف القاضي طارق البيطار عمله بعد تجميد التحقيق القضائي لأكثر من عام، من هم المدعى عليهم الجدد في ملف تحقيقات المرفأ؟ وهل ستعمم النيابة العامة التمييزية على الاجهزة تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي وماذا عن رد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات؟



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