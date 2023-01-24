الجيش: دهم منزل في منطقة القيطع - عكار وضبط 256 كلغ من حشيشة الكيف

بتاريخ 24/1/2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في الجيش منزلًا في منطقة القيطع - عكار، وضبطت داخله حوالى 256 كلغ من حشيشة الكيف.وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف المتورطين.