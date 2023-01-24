الجيش: توقيف مواطن في الحسبة - صيدا لسلبه برفقة آخرين صرافًا متجولًا ومحاولة دهسه

الجيش: توقيف مواطن في الحسبة - صيدا لسلبه برفقة آخرين صرافًا متجولًا ومحاولة دهسه



بتاريخ 23/1/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش ليلًا في منطقة الحسبة - صيدا، المواطن (أ.ب.) لإقدامه، برفقة آخرين ،على سلب صراف متجول مبلغًا من المال ومحاولة دهسه في المنطقة عينها بتاريخ 2/1/2023.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين.