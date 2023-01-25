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تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس

أمن وقضاء
2023-01-25 | 08:58
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تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس
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تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس

أتلف مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس بتاريخ 24-1-2023 كميّات من المخدّرات المضبوطة لديه، وذلك في مكبّ طرابلس للنفايات - الميناء، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي سرمد صيداوي، ورئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد إيلي كلاس ومساعده العقيد نزيه قبرصلي، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد بشار الخطيب، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال المقدّم إبراهيم راشد، والرائد ياسر زيتون أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، ورئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.

والمخدّرات المضبوطة التي تمّ تلفها هي على الشكل التالي:

- حوالي 864 كلغ من "حشيشة الكيف"
- حوالي 740،700 حبة كبتاغون
- حوالي 2،2 كلغ من مادة "الكوكايين"
- 553 حبّة نوع MDMA
- حوالي 5 كلغ من مادة "الماريجوانا"
- حوالي 13 كلغ من "نبات الماريجوانا"
- حوالي 300 غ. من مادة "الهيرويين"
- 1208 حبّة نوع "أكستازي"
- 1145 غ نوع باز كوكايين
- 95 حبة نوع "بنزكسول"
- 3،235 حبة نوع "ترامادول"
- 550 غ. من مادة "السالفيا"
- 96 غ. من مادة "كريستال كوكايين".
 
 

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المخدّرات

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