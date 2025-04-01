أدرعي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس لتنفيذ عملية خطيرة ضد الإسرائيليين

#عاجل 🔸هاجمت طائرات حربية الليلة الماضية بتوجيه من جهاز الأمن العام في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة عنصر ارهابي من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس في الآونة الأخيرة وساعدهم في تنفيذ عملية إرهابية خطيرة على المدى الزمني الوشيك ضد المواطنين الإسرائيليين.
🔸لقد شكل…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2025
#عاجل 🔸هاجمت طائرات حربية الليلة الماضية بتوجيه من جهاز الأمن العام في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة عنصر ارهابي من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس في الآونة الأخيرة وساعدهم في تنفيذ عملية إرهابية خطيرة على المدى الزمني الوشيك ضد المواطنين الإسرائيليين.
🔸لقد شكل…