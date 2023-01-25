عويدات يدعي على البيطار

علمت الـLBCI أن القاضي غسان عويدات ادّعى على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر.

وكشفت مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI أن القاضي غسان عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي طارق البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه.