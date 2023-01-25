البيطار للـLBCI: لن أترك ملف المرفأ

البيطار للـLBCI: ما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون

أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أنه لن يترك ملف المرفأ.



وقال البيطار للـLBCI: "لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق".