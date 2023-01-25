إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف

المعطيات الكاملة المتعلّقة بملف المرفأ.. تشنّج بين البيطار وعويدات

أكّد المحامي صخر الهاشم وكيل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في "مرفأ بيروت" حسن قريطم، إطلاق سراح قريطم ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف.



واعتبر ان مدعي عام التمييز غسان عويدات أخذ قرارا تارخياً على مستوى البلد، بإخلاء سبيل الموقوفين، انقذ من خلاله لبنان من حرب أهلية.

وكان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قد قرّر اطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم.



وقال عويدات: "لا احد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ وستشهدون في الايام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار".



وأكّد أنّ لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء السبيل الموقوفين، أما عن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم فقال إن الامر لم يكن مطروحا سابقا.



وتزامناً مع قرار عويدات، اجتمع أهالي ضحايا انفجار بيروت معترضين على اطلاق سراح الموقوفين في الملف.



وعلمت الـLBCI أن عويدات ادّعى على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر.



وكشفت مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI أن عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي طارق البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه.



وأكد البيطار أنه لن يترك ملف المرفأ، وقال للـLBCI: "لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق".