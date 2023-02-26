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بعد العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي.. كيف هي الصورة من بلدة قرقف العكارية؟
أمن وقضاء
2023-02-26 | 02:18
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بعد العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي.. كيف هي الصورة من بلدة قرقف العكارية؟
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بعد العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي.. كيف هي الصورة من بلدة قرقف العكارية؟
كيف هي الصورة من بلدة قرقف العكارية؟
نقلت جثّة الشيخ أحمد الرفاعي بعد العثور عليها، الى مستشفى القبة وستصل الى بلدة قرقف العكارية حيث سيقام التشييع عند الساعة الثالثة في ظلّ تواجد كثيف للجيش اللبناني.
وقد تمّ توقيف رئيس بلدية قرقف يحيا الرفاعي مع نجليه وابن شقيقه وشخص آخر من أقرباء الشيخ.
وفي السياق، أكّد رئيس لجنة متابعة قضية الشيخ أحمد الرفاعي، الشيخ بلال أحمد الرفاعي أنهم يتركون "هذه الأمور الأمنية في يد القضاء اللبناني والقوى الأمنية لمعرفة المسببين بهذه الجريمة".
وقال للـLBCI: "أوجه رسالةً الى أهل بلدة القرقف ليتحلوا بالصبر ونحن في كارثة لأن هذه جريمة لم نعهد مثلها في المنطقة".
وكانت دوريات من شعبة المعلومات عثرت فجراً على جثة الشيخ احمد الرفاعي في منطقة تسمى القيطع الميتة في محافظة عكار.
وتمّ انتشال الجثة بواسطة جرافة كون الفاعلين قاموا بدفنها على عمق ثلاثة امتار.
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جثة
الشيخ احمد الرفاعي
قرقف العكارية
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