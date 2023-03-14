مطلوب للقضاء في قبضة مفرزة النبطية القضائية

في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 2-3-2023 من توقيف مطلوب للقضاء وذلك في بلدة تول، ويُدعى: ع. ا. (من مواليد عام 1994، لبناني) وضبطت بحوزته كميّة من مادتَي الكوكايين وحشيشة الكيف. وهو مطلوب بجرم سرقة وترويج وتعاطي مخدّرات، كما تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.