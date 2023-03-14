مولوي: توقيف مطلوب سوري في الشراونة باكثر من 200 مذكرة قضائية ولبناني من كبار تجار المخدرات

بعد رصدهما لفترة طويلة، تمكنت المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية وبعملية احترافية في منطقة الشراونة من توقيف السوري ب.م الملقب ب"الحلاق" وهو مهندس لشبكات تجارة المخدرات والمطلوب بأكثر من ٢٠٠ مذكرة قضائية، واللبناني ي.ز أحد كبار تجار المخدرات #تجار_الموت #لكم_بالمرصاد
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) March 14, 2023
بعد رصدهما لفترة طويلة، تمكنت المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية وبعملية احترافية في منطقة الشراونة من توقيف السوري ب.م الملقب ب"الحلاق" وهو مهندس لشبكات تجارة المخدرات والمطلوب بأكثر من ٢٠٠ مذكرة قضائية، واللبناني ي.ز أحد كبار تجار المخدرات #تجار_الموت #لكم_بالمرصاد