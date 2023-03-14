مولوي: توقيف مطلوب سوري في الشراونة باكثر من 200 مذكرة قضائية ولبناني من كبار تجار المخدرات

مولوي: توقيف مطلوب سوري في الشراونة ولبناني من كبار تجار المخدرات



غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على حسابه عبر "تويتر": "بعد رصدهما لفترة طويلة، تمكنت المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية وبعملية احترافية في منطقة الشراونة من توقيف السوري ب.م الملقب ب"الحلاق" وهو مهندس لشبكات تجارة المخدرات والمطلوب بأكثر من 200 مذكرة قضائية، واللبناني ي.ز أحد كبار تجار المخدرات".