إنقلاب "كونتينور" عن شاحنة على طريق سبلين وتحويل للسير

إنقلاب "كونتينور" عن شاحنة على طريق سبلين وتحويل للسير



إنقلب "كونتينور" عن شاحنة كبيرة على طريق نزلة سبلين، بالقرب من مفرق معمل ترابة سبلين من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وقد حضرت القوى الأمنية وشرطة بلدية سبلين، وتم تنظيم حركة مرور السيارات، كون الشاحنة أدت إلى قطع الطريق نزولًا باتجاه الأوتوستراد الساحلي، حيث تم تحويل السير إلى المسرب الآخر.