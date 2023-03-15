بلدية بيروت: فوج الحرس أوقف شخصا في حوزته 9 مظاريف يحتوي أحدها على السيلفيا المخدرة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه "بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وفي إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها فوج حرس بيروت من خلال تسيير الدوريات وملاحقة المخلين بالأمن وتسليمهم إلى المراجع المختصة، ومؤازرة القوى الأمنية في العديد من المهام، وأثناء قيام رجال فوج حرس بيروت بدورية في محيط حرج بيروت من الجهة الغربية حوالى، الأولى من تاريخ اليوم، اشتبهوا بوجود أحد الأشخاص داخل غرفة تابعة للأملاك العامة العائدة لبلدية بيروت، بالقرب من ملاعب قصقص. وبعد قيام عناصر الدورية بالكشف على الغرفة، وجدت شخصا يفترش الأرض حالته تثير الريبة. وعلى الفور، تم توقيفه، وأثناء تفتيشيه ضبطت معه 9 مظاريف نايلون شفافة يحتوي أحدها على مادة السيلفيا المخدرة. كما وجد في حوزته مفك براغ عدد 2 ومفتاح حديدي. وبناء على أقواله، يدعى .م.ف، وهو لبناني".



وأعلن البيان أنه بناء على توجيهات عبود، أمر قائد فوج الحرس العقيد الركن علي صبرا بتسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.