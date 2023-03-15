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الجيش: توقيف شخصَين لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي
أمن وقضاء
2023-03-15 | 13:57
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الجيش: توقيف شخصَين لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه في سياق الرصد والملاحقة والعمل الأمني الاستباقي من قبل مديرية المخابرات بهدف متابعة الأشخاص الموجودين في الداخل اللبناني والمشتبه في ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية وتَواصُلهم مع قياداتها في أماكن النزاع سعياً للالتحاق بها، أوقفت المديرية الشقيقَين (ع.خ.) و(م.خ.) اللذين يحملان الجنسيتين السورية والفلسطينية واللذَين اعترفا خلال التحقيق معهما بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته، والتواصل مع قياديين تابعين له داخل سوريا، ومتابعة دورات ضمن التنظيم المذكور بهدف الانتقال إلى سوريا والالتحاق في صفوفه.
وأفادت قيادة الجيش بأن التحقيق معهما لا يزال مستمراً بإشراف القضاء المختص.
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