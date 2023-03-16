إخماد حريق في حارة صخر - جونية

إخماد حريق في حارة صخر - جونية



أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقًا إندلع في محول لتخزين الطاقة الشمسية داخل منزل في محلة حارة صخر جونية، واقتصرت الأضرار على الماديات.