قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في صيدا

قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في صيدا



في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبعد أن كثرت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في مدينة صيدا من قبل شخص مجهول الهوية، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشفه.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى:

أ. ص. (مواليد عام 1991، فلسطيني الجنسية)، أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.



وبتاريخ 10/3/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم عند الكورنيش البحري - صيدا.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من صيدا، كما إعترف أنه بتاريخٍ سابق أقدم على سرقته حقيبة تحتوي على مبلغٍ ماليٍ، من داخل "بيك أب" في محلة المريجة - الضاحية الجنوبية.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.