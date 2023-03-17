إخماد حريق داخل مطعم في صربا - كسروان

إخماد حريق داخل مطعم في صربا - كسروان

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقًا إندلع صباح اليوم داخل أحد المطاعم في محلة صربا - كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

