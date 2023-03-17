3 جرحى في حادث سير في جعيتا

أدى حادث تصادم بين سيارتين ليلًا على طريق عام جعيتا كسروان إلى إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة.وسارعت إلى المكان عناصر مركز جعيتا في الدفاع المدني وقدمت لجريحين الإسعافات الأولية اللازمة ونقلت أحدهم إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية، فيما نقل الصليب الأحمر الجريح الثالث إلى المستشفى نفسه.