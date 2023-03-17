إلقاء القبض على "الحلاق" "مهندس" أخطر شبكات تجارة وترويج المخدرات في حي الشراونة

إلقاء القبض على "الحلاق" "مهندس" أخطر شبكات تجارة وترويج المخدرات في حي الشراونة

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية إضافة إلى توقيف المطلوبين للقضاء.



وبعد عملية رصد دقيقة لأحد أخطر المطلوبين فور عودته من تركيا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، تبين لهذه المجموعة أنه يتخذ من محلة الشراونة في بعلبك مقرًا له ولا يغادره أبدًا، ويدعى:

- ب. م. (مواليد عام 1994، سوري) ملقب بـ"الحلاق" بحقه مئات المذكرات العدلية، وهو مهندس شبكات تجارة وترويج المخدرات لأخطر التجار، منها: شبكتي (ن. ز.) و"أبو سلة"، ويشرف على تشغيلها من غرف عمليات في المنطقة المذكورة، فيتواصل من خلالها مع الزبائن بحيث يتم توجيههم الى أماكن محددة لاستلام المخدرات من مروجين.



وتتألف هذه الشبكات، إضافة إلى غرف العمليات، من معامل لطبخ وتوضيب المخدرات - معظمهما في الشراونة والمناطق المجاورة - ناقلي مخدرات من البقاع إلى المدن، مستودعات لحفظ المواد المخدرة والأموال الناتجة عن ترويجها. وإن هذه الشبكات، بتصميمها العنقودي، يمكنها الإستمرار بالعمل حتى وإن أوقف عدد كبير من أفرادها وضبِط أيضًا عدد كبير من مستودعاتها.



وعلى إثر ذلك، أعطيت الأوامر لوضع خطة محكمة بغية العمل على توقيفه.



وبتاريخ 14-3-2023، وفي أثناء إنتقاله بين معمل يستخدم لطبخ وتوضيب المخدرات وغرفة يستعملها لإدارة عمليات توزيع وترويج المواد المخدرة، أطبقت عليه قوة من المجموعة الخاصة وألقت القبض عليه بعملية نوعية وخاطفة في المنطقة التي يعتبرها آمنة له.



كذلك، أوقفت المدعو:

- ي. ز. (مواليد عام 1995، لبناني) الذي يدير إحدى غرف العمليات، ومطلوب للقضاء بموجب مذكرات بجرائم مخدرات.



وضبِط بحوزتهما كمية من مادة الكوكايين، بندقية "كلاشنكوف" جعبة تتضمن /10/ مماشط عائدة لها، مسدس حربي و/7/ أجهزة خلوية.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.