سليم يوقّع مع نظيرته التشيكية مذكرة تفاهم في مجال تطوير التعاون العسكري

مذكرة تفاهم في مجال تطوير التعاون العسكري بين لبنان وتشيكيا



وقّع وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم مع نظيرته التشيكية مذكرة تفاهم في مجال تطوير التعاون العسكري بين البلدين.



وقد اكدت المسؤولة التشيكية دعم لبنان في المجالات كافة، وتطرقت الى التعاون العسكري بين الجيشين مقترحة إيفاد عسكريين الى تشيكيا من أجل التدريب والتعليم العسكري.