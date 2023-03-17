جرحى في حادث سير على أوتوستراد الدامور

جرحى في حادث سير على أوتوستراد الدامور

تسبب حادث سير على المسرب الغربي من الأوتوستراد الساحلي في الدامور عند مفترق منطقة الشوف الأعلى بزحمة سير خانقة.



وفيما لم تعرف تفاصيل الحادث، إلا أنه شوهدت سيارة إسعاف تعمل على نقل المصابين من موقع الحادثة.



