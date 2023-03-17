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قطع طريق المغيرية العام وإحراق إطارات إحتجاجًا على انقطاع المياه

قطع طريق المغيرية العام وإحراق إطارات إحتجاجًا على انقطاع المياه



قطع عدد من أهالي المغيرية الطريق العام أمام مركز البلدية وأحرقوا الإطارات المطاطية إحتجاجًا على الإنقطاع المستمر للمياه عن أحياء البلدة، على الرغم من المراجعات العديدة والمناشدات لرفع المعاناة.