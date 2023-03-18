قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص لترويجهم المخدرات وتعاطيها في حاصبيا

قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص لترويجهم المخدرات وتعاطيها في حاصبيا



في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة حاصبيا.



وعلى أثر ذلك، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت القطعات المختصة في الشعبة إلى كشف هويته وتحديد هوية إثنين من زبائنه، وهم كل من:

- ح. ح. (مواليد عام 1995، لبناني) المروج

- م. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)

- م. د. (مواليد عام 1998، سوري)

كما تبين أن الأول مطلوب بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم تجارة وتعاطي مخدرات.



وبتاريخي 14و15-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهم، وبتفتيشهم، ضبط بحوزة الأول كمية من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف.



وبالتحقيق معهم، إعترف الأول بقيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في منطقة حاصبيا، وباستماع الثاني والثالث، إعترفا بما نسب إليهما لجهة تعاطي المخدرات والإستحصال عليها من (ح. ح.).



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.