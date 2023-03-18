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قوى الأمن: توقيف سارق محولات كهربائية في جب جنين

أمن وقضاء
2023-03-18 | 09:16
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قوى الأمن: توقيف سارق محولات كهربائية في جب جنين
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قوى الأمن: توقيف سارق محولات كهربائية في جب جنين

قوى الأمن: توقيف سارق محولات كهربائية في جب جنين

بتاريخ 10/03/2023 ورد إتصال إلى مخفر جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي مفاده تعرض محولات الكهرباء (ترانسات) في بلدة الخيارة - جب جنين إلى السرقة.

وعلى الفور، توجهت دورية إلى المحلة المذكورة حيث اشتبهت بأحد الأشخاص، وتبين أنه يدعى: م. ح. (مواليد العام 2002، سوري).

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه وصرح أنه كان برفقة المدعو: ح. ع. (مواليد العام 1992، سوري) العمل جار لتوقيفه لتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
 

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