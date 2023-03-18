الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الأمن: تدابير سير في بيروت غدًا تزامنًا مع سباق السيدات السنوي

أمن وقضاء
2023-03-18 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الأمن: تدابير سير في بيروت غدًا تزامنًا مع سباق السيدات السنوي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوى الأمن: تدابير سير في بيروت غدًا تزامنًا مع سباق السيدات السنوي

قوى الأمن: تدابير سير في بيروت غدًا تزامنًا مع سباق السيدات السنوي

تنظم جمعية بيروت ماراثون يوم غد الأحد 19/03/2023 سباق السيدات السنوي. لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: إقفال جادة اللواء وسام الحسن في محيط واجهة بيروت البحرية - وسط بيروت، إعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا من يوم السبت 18/03/2023 وحتى الساعة 13,00 من يوم الأحد 19/03/2023.

إقفال تقاطع الجنرال فرانسوا الحاج - المير مجيد إرسلان، إعتبارًا من الساعة 3,00 من فجر يوم الأحد 19/03/2023 وحتى الساعة 11,00 من قبل ظهر التاريخ ذاته.
 
إقفال جادة الملك سلمان بن عبد العزيز، إعتبارًا من الساعة 18,00 من تاريخ 18/03/2023 وحتى انتهاء السباق.

إقفال مسار السباق، إعتبارًا من الساعة 5,30 من صباح يوم الأحد 19/03/2023 على أن يتم فتحها تدريجيًا بعد مرور آخر العداءات.

مسار سباق الـ10 كلم:
الإنطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة الملك سلمان بن عبد العزيز) باتجاه زيتونة باي، الإنعطاف يمينًا، عين المريسة مقابل مطعم ماكدونالدز - ويتابع على الكورنيش البحري حتى الجامعة الأميركية في بيروت، ثم يلتف 180 درجة ويعود على الطريق المعاكس وصولًا إلى مطعم ماكدونالدز. بعدها، يتابع يمينًا نحو فندق فينيسيا، ويتجه إلى داخل النفق نحو تقاطع فندق فور سيزنس. وينعطف يمينًا باتجاه تقاطع بناية كاراقله باتجاه بنك عودة، ثم يسارًا باتجاه بلدية بيروت حتى مبنى جريدة النهار، ثم يمينًا باتجاه جامع محمد الأمين، ثم يسارًا عند تقاطع جامع محمد الأمين باتجاه شارع غورو الجميزة، مرورًا بمطعم بول حتى مطعم ساندويش ونص، ليلتف 180 درجة ويعود في شارع باستور باتجاه بيت الكتائب، ثم يسارًا نحو شارع ويغان ببلدية بيروت حتى بنك عودة، ثم يمينًا باتجاه جاد اللواء وسام الحسن، ويسارًا عند بناية كاراقله باتجاه الزيتونة باي عبر شارع المير مجيد إرسلان. وأخيرًا، يتوجه يمينًا نحو خط الوصول عند واجهة بيروت البحرية جادة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المتسابقات، وتسهيلًا لحركة المرور. 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تدابير سير

LBCI التالي
قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص لترويجهم المخدرات وتعاطيها في حاصبيا
قطع طريق المغيرية العام وإحراق إطارات إحتجاجًا على انقطاع المياه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:16

قوى الأمن: توقيف سارق محولات كهربائية في جب جنين

LBCI
أمن وقضاء
07:22

قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص لترويجهم المخدرات وتعاطيها في حاصبيا

LBCI
آخر الأخبار
17:43

القوى الأمنية الفلسطينية سلّمت المتهم خ. ع. ا. الخميني إلى مخابرات الجيش في صيدا

LBCI
امن وقضاء
2023-03-17

تدابير سير في بيروت تزامناً مع "سباق السّيدات السّنوي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

LBCI
أمن وقضاء
15:51

ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

LBCI
أمن وقضاء
09:16

قوى الأمن: توقيف سارق محولات كهربائية في جب جنين

LBCI
أمن وقضاء
07:22

قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص لترويجهم المخدرات وتعاطيها في حاصبيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-13

تحذير...العثور على مواد كيميائية سامة في ورق المرحاض

LBCI
أخبار لبنان
16:17

تفاصيل الاجتماع الفرنسي - السعودي... والعين على التطورات المقبلة

LBCI
منوعات
2023-03-17

الإدانة الأولى على الإطلاق... الحبس لشاب نزع "الواقي الذكري" بدون موافقة شريكته

LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

مصر وتركيا... عهد جديد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

حملة We Miss Lebanon إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…

LBCI
أخبار لبنان
14:00

أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:59

منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
منوعات
07:30

بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!

LBCI
خبر عاجل
06:31

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

LBCI
صحف اليوم
01:24

"توتال" تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء.. (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
01:17

وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:45

تحركات مقلقة.. (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
01:30

باريس تستوضح فرنجية حول مقاربته لإنقاذ لبنان (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة