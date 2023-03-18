ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

حصلت مواجهة منذ ايام بين القوى الامنية وأهالي بلدة تفاحتا الجنوبية لدى محاولة قوى الامن منع البناء في الاملاك العامة، وتم رمي الحجارة على العناصر.



اشارة الى ان عدة بلدات تشهد منذ سنوات ظاهرة البناء المخالف والاعتداء على المشاعات والأملاك العامة.