الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل في بلدة تفاحتا - النبطية

أمن وقضاء
2023-03-19 | 03:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل في بلدة تفاحتا - النبطية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل في بلدة تفاحتا - النبطية

إليكم حقيقة ما حصل مع دورية من قوى الأمن في بلدة تفاحتا - النبطية...

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأشخاص يعترضون عمل دوريّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلدة تفاحتا عبر رشقها بالحجارة وإطلاق النار في الهواء.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنه "بعد المتابعة، تبيّن أنّه وحوالى الساعة 14,00 من تاريخ 15-3-2023 توافرت معلومات حول استحضار جرافات إلى خراج بلدة تفاحتا-النبطية للقيام بجرف جبل من الأملاك العامّة تبلغ مساحته حوالى ٤٠ دنمًا، وذلك تمهيدًا للقيام بأعمال بناء، وإقفال المداخل المؤدّية إلى المحلّة بالسواتر الترابية وبالسيارات والدراجات من قِبل حوالى ١٥٠ شخصًا مقسّمين إلى مجموعات. وعلى أثره، انتقلت دورية من مخفر زفتا إلى المكان، حيث تمّ اعتراضها من قِبل مجموعة من الشبّان، فجرى تعزيز قوّة بأمرة آمر الفصيلة وكالة وانطلقت إلى المحلّة، وفور وصولها سُمع صوت رشقات نارية من مكان وجود الجرافات - قبل تسجيل الفيديو - ولدى محاولتها التقدّم، تعرّضت للرّشق بالحجارة، ما استدعى قيام رئيس المخفر بإطلاق نار تحذيري، واضطرار القوّة للتراجع تفاديًا لسقوط ضحايا في صفوف المواطنين. وبعدها، تمّ تعزيرها بقوّة إضافية من القوى السيّارة، وبمؤازرة من الجيش اللبناني، حيث توجّهت ليلًا إلى مكان الجرف الذي كان خاليًا من أيّ شخص، ولكن تعرّضَت لرشقات نارية من مكان بعيد، على الرغم من ذلك تجاوزت السواتر الترابية سيرًا على الأقدام، وعملت على توقيف الأعمال وختم الجرافات بالشمع الأحمر وتعطيلها، بناء على إشارة القضاء المختصّ، كما أنّه تمّ فتح محضر عدلي آخر بشأن التعرّض للدورية".

وأشارت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي إلى أنّ "محاولات الاعتداء على الممتلكات العامّة وغيرها ما زالت مستمرة في أكثر من موقع في المحيط، وهذا ما يدفعنا إلى زيادة الحرص على تطبيق القانون، على الرغم من إصرار البعض على خرقه بأبشع الأساليب".

وفي هذه المناسبة، دعت البلديات ورؤساءها والفعّاليات والأحزاب، الى تأدية دورهم الوطني، والمساهمة في وقف هذه الجريمة بحقّ لبنان بدلا من غضّ النظر عنها. 

وقالت هذه المديرية العامة: "يؤسفنا أن نجد لبنانيّين يستغلّون الأوضاع الراهنة، فيستخدمون القوّة في محاولة فرض أمر واقع، فهذه الأفعال لا تبني أوطانًا بل تُدمّرها".
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تفاحتا

النبطية

LBCI التالي
الأمن الداخلي يشارك في سباق السيدات "طريقك قرارك"
إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-02-23

قوى الأمن: القبض على سيدة تسرق المجوهرات في صيدا وصور والنبطية

LBCI
أمن وقضاء
15:51

ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

LBCI
أمن وقضاء
12:14

قوى الأمن: تدابير سير في بيروت غدًا تزامنًا مع سباق السيدات السنوي

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-18

قوى الأمن: توقيف سارق محولات كهربائية في جب جنين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:32

الأمن الداخلي يشارك في سباق السيدات "طريقك قرارك"

LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

LBCI
أمن وقضاء
15:51

ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

LBCI
أمن وقضاء
12:14

قوى الأمن: تدابير سير في بيروت غدًا تزامنًا مع سباق السيدات السنوي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-17

زينة مكي تنشر كواليس التصوير مع عابد فهد في "النار بالنار": كلّ مرّة أحلى

LBCI
أخبار لبنان
07:23

دراسة لمكيّه حول "المعنى "الضيّق" لتصريف الأعمال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-14

بين الالتزام وعدم الالتزام... كيف كان مشهد اضراب اساتذة المدارس الخاصة؟

LBCI
أخبار دولية
07:51

الكرملين: بوتين قرر في اللحظة الأخيرة زيارة ماريوبول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:55

عبد اللهيان: قضية اليمن مرتبطة بشعب اليمن لا بإيران

LBCI
أخبار لبنان
05:31

الراعي: إذا سمع المسؤولون صوت الله عبر كلامه لوجدوا الباب إلى الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

مصر وتركيا... عهد جديد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

حملة We Miss Lebanon إلى العالمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
18:10

هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟

LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟

LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

LBCI
أمن وقضاء
15:51

ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نسبة ولادات صادمة للنازحين السوريين في بعلبك الهرمل... وتحذير من إنفجار إجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…

LBCI
أمن وقضاء
03:42

قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل في بلدة تفاحتا - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
10:48

بيان صادر عن وزارة السياحة حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة