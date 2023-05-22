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قوى الأمن توقف شخصين أقدما على قطع وسرقة كابلات عائدة لشبكة الهاتف والإنترنت في منطقة الشويليت

أمن وقضاء
2023-05-22 | 06:52
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قوى الأمن توقف شخصين أقدما على قطع وسرقة كابلات عائدة لشبكة الهاتف والإنترنت في منطقة الشويليت
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قوى الأمن توقف شخصين أقدما على قطع وسرقة كابلات عائدة لشبكة الهاتف والإنترنت في منطقة الشويليت

بيان صادر عن قوى الأمن

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم ومنها السرقة وبتاريخ 19-5-2023، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر مخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف كل من م. س. (مواليد عام 1980، لبناني) وع. ع. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد) بالجرم المشهود اثناء إقدامهما على قطع وسرقة كابلات عائدة لشبكة الهاتف والإنترنت في منطقة الشويليت - قضاء زغرتا، وضبطت المسروقات وسيارة نوع "رابيد" المستخدمة في عملية السرقة.

كما تبيّن ان م.س. مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وخلاصتي حكم بجرم سرقة وشك من دون رصيد.

وأودع الموقوفان والمضبوطات مفرزة طرابلس القضائية للتوسّع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

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