إطلاق نار على خلفية حادث سير في حارة صيدا

وقع إشكال قرابة الحادية عشر ليلاً في حارة صيدا، على خلفية حادث سير، ما أدى إلى تطوره وإطلاق نار كثيف من دون وقوع إصابات، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.