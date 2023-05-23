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متورّط بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح ومطلوب للقضاء في قبضة شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟

أمن وقضاء
2023-05-23 | 02:27
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متورّط بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح ومطلوب للقضاء في قبضة شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟
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متورّط بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح ومطلوب للقضاء في قبضة شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟

بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بمذكرات عدلية عدّة بجرائم: سرقة، تأليف عصابة، تهدید، إطلاق نار من سلاح حربي وحجز حريّة، ومتورّط بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح في مناطق عدّة في جبل لبنان، منها الحدت والضّاحية الجنوبية، ويدعى: ع. ز. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني).

وقد أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه بما أمكن من السّرعة.

وبتاريخ 18-5-2023 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الكفاءات - الضّاحية الجنوبية على متن دراجة آليّة نوع "هوندا" لون أبيض. وبتفتيشه والدّراجة، تم ضبط مسدّس حربي ومماشط وطلقات نارية، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

وقد تعرّف عليه شخص وقع ضحيّته، إذ تعرّض في وقتٍ سابق لعملية سلب في محلّة الحدت - "مفرق الجامعة اللبنانية".

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات أو الاتصال على الخط الساخن 1788، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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