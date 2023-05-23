أمن الدولة توقف سوريين يبتزان النازحين السوريين

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة السوريين (م. م.) و(أ. ح.) في راشيا - البقاع بجرم إستغلالهما للنازحين السوريين وتقاضيهما مبالغ مالية منهم عن طريق الإحتيال بحجة تأمين سفرهم إلى دول غربية.وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وتم تسليمهما إلى الجهات المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص.