ألمانيا أبلغت لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة...

ألمانيا أبلغت لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة...

أبلغت ألمانيا لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتهم الفساد، بما في ذلك تزوير الوثائق وغسل الأموال وإختلاس الأموال، بحسب ما أفاد مصدر قضائي رفيع لرويترز.



وأكد مصدر ثان مطلع على الأمر صحة مذكرة التوقيف لرويترز.



وقد نفى سلامة، البالغ من العمر 72 عامًا، إرتكاب أي سوء فعل.



ويخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن إتهامه بأخذ مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان المركزي على حساب الدولة اللبنانية وغسل الأموال في الخارج.