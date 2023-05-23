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قوى الأمن رفعت جهوزيتها للحد الأقصى في طرابلس اليوم و أقامت الحواجز !

قوى الأمن رفعت جهوزيتها للحد الأقصى في طرابلس اليوم و أقامت الحواجز !

تشهد مدينة طرابلس "نهاراً أمنياً" يتخلله إقامة الحواجز في أنحاء عدة من المدينة إضافة لتنفيذها لإنتشار امني واسع يشارك به ضباط و عناصر سرية طرابلس والذي يجري من خلاله التدقيق في هوية المارين والتفتيش الدقيق عن الممنوعات إضاقة لتطبيق قانون السير وضبط المخالفات المتنوعة.