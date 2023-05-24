يروج المخدرات في بئر حسن وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى أحد زبائنه

يروج المخدرات في بئر حسن وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى أحد زبائنه

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في محلة بئر حسن-الرحاب.



وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى:

- ع. أ. (من مواليد عام ۱۹۷۸، مكتوم القيد) وقد تبين أنه من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وتجارة مخدرات وشراء مسروق.



وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.



وبتاريخ 18-5-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة بئر حسن-الرحاب، وأوقفت برفقته أحد زبائنه، وهو المدعو:

- م. د. (من مواليد عام ۱۹۸۷، سوري) وهو أيضًا من أصحاب السوابق بجرم سرقة.



وضبط بحوزة الأول حبة مخدرة لون أبيض، شفرتان (كاتر) ومبلغ مالي، كما ضبط بحوزة الثاني كمية من الحبوب المخدرة نوع "ترامادول" ومبلغ مالي.



وبالتحقيق معهما، إعترف الأول بقيامه بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في المحلة وبتعاطي مادة الهيرويين، واعترف الثاني بتعاطي المواد المخدرة نوعي "ترامادول وترامال" وأنه يستحصل عليها من الأول.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.