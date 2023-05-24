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أمن الدولة نفت خبر توقيفها إرهابيًا في الشمال ودعت إلى التعاون معها والإبتعاد عن الفبركة

أمن الدولة نفت خبر توقيفها إرهابيًا في الشمال ودعت إلى التعاون معها والإبتعاد عن الفبركة



بعد ورود خبر عن توقيف أمن الدولة في الشمال لإرهابي كان يخطط لعمل أمني معين، أكدت المديرية العامة لأمن الدولة عدم صحة هذا الخبر وعدم دقته.



وقالت: "نتمنى التواصل معنا ونحن جاهزون لأي تعاون صادق، فمصلحة أمن الدولة تستقى من مصداقيتها المتبادلة معكم وليس عبر فبركة البعض لمهمات مضخمة."

