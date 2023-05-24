إخماد حريق في غادير - كسروان

إخماد حريق في غادير - كسروان

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقًا إندلع داخل غرفة للإمداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة السفلية الأولى في مبنى سكني في محلة غادير - كسروان.



وتوازيًا، عملت الفرق على إخلاء شخصين من داخل الشقة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ميدانيًا جراء تنشقهما الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.