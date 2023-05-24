القنصل الألماني في ببروت أبلغ عويدات شفهيا بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق سلامة

أبلغ القنصل الألماني في ببروت مدعي عام التمييز غسان عويدات شفهيا بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

من جهة أخرى، قال حاكم مصرف لبنان لـ"الحدث": "لم أبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقي".