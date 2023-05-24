القضاء اللبناني يمنع رياض سلامة من السفر!

قرّر القضاء اللبناني اليوم، بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.



وقال المسؤول إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي"، مضيفاً أنه "أرسل تقريراً تضمّن محضر الجلسة الى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي".

أيضا، طلب حاكم مصرف لبنان من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان.