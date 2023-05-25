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سرق سيّارة رباعيّة الدّفع من مزرعة يشوع.. و"المعلومات" توقفه

أمن وقضاء
2023-05-25 | 05:22
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سرق سيّارة رباعيّة الدّفع من مزرعة يشوع.. و&quot;المعلومات&quot; توقفه
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سرق سيّارة رباعيّة الدّفع من مزرعة يشوع.. و"المعلومات" توقفه

بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي..

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات حول إقدام شخص مجهول، فجر تاريخ 15-05-2023، على سرقة جيب نوع تويوتا "FJ Cruiser" لون أزرق من مزرعة يشوع.

وعلى إثر ذلك، وبحسب بيان للمديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أعطيت الأوامر للعمل على تكثيف الدوريّات على المسالك التي تستخدمها عصابات سرقة السّيّارات وتنفيذ الكمائن لتوقيف السّارق وضبط الآليّة المسروقة.

وبالتاريخ ذاته، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريّات شعبة المعلومات، تمكّنت من رصد "الجيب" -زجاجه الخلفي مكسور- في محلّة باب الرمل، حيث عملت على تنفيذ كمين محكم، أدّى إلى ضبط "الجيب" وتوقيف السّارق، ويُدعى ن. م. (من مواليد عام 1991، سوري) وبتفتيشه والآليّة، تم ضبط "ديبو البيئة" عدد /2/ عائدة للجيب، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.

وبالتحقيق معه، اعترف أنّه أحد أفراد عصابة لسرقة السّيّارات، وأنّه أقدم على سرقة الجيب وكان بصدد نقله إلى منطقة الهرمل، كما اعترف بتنفيذه العديد من عمليات سرقة سيارات ونقلها إلى منطقة البقاع.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 

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